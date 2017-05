O Moreirense precisava de ganhar a partida para fugir à despromoção, numa luta com Tondela e Arouca. Com esta vitória vê assegurada a manutenção na I Liga. O FC Porto termina o campeonato da pior forma com uma derrota contra um adversário que nunca tinha ganho à equipa azul e branca. Os golos do Moreirense foram marcados por Boateng (16’), Maciel (37’) e Alex Freitas (83’). O Golo do Porto foi marcado por Corona (46’).