Moreirense marca ponto em Rio Maior

O Moreirense empatou 1-1 na visita ao Casa Pia, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, e subiu ao sétimo lugar da prova, por troca com o Estoril Praia.

Em Rio Maior, depois de ter desperdiçado um penálti aos três minutos, Cassiano marcou para o Casa Pia, aos 40, mas Alanzinho, também na conversão de um castigo máximo, empatou a partida, aos 62.



O Moreirense subiu à sétima posição da tabela, com 34 pontos, ultrapassando o Estoril Praia, que foi derrotado pelo Sporting por 3-0 e é agora oitavo classificado, com 33, enquanto o Casa Pia é 13.º, com 23.