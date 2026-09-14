Moreirense ultrapassa Marítimo e regressa às vitórias

A equipa da casa foi mais eficaz na primeira parte, apesar das poucas oportunidades de parte a parte e recolheu aos balneários com uma vantagem de dois golos sobre os insulares.



Os ex-jogadores de Sporting e FC Porto, Manuel Mendonça e Leonardo Vonic, este último cedido por empréstimo, fizeram o 2-0 para a formação de Vasco Botelho da Costa, aos 18 e aos 29 minutos.



Adivinhava-se uma vitória do emblema minhoto, mas à passagem do minuto 79, o capitão da equipa visitante, Romain Correia, assinou o único golo do Marítimo no jogo e relançou a partida.



O nervosismo que se previa para os instantes finais não durou muito. Parsemain foi derrubado pelo guarda-redes Alfonso Pastor e o árbitro Fábio Melo apontou de imediato para a marca de grande penalidade. O Moreirense descansou e fechou as contas do jogo em 3-1.



Depois das derrotas frente a FC Porto e Benfica, o emblema verde e branco regressou às vitórias, igualando, assim, o número de pontos (7) do Marítimo, que somou a terceira derrota consecutiva, apesar do bom arranque de temporada.

