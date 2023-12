Moreirense vence jogo com sete golos

O Moreirense reforçou o sexto lugar da I Liga com uma vitória farta sobre o Portimonense por 5-2, em encontro da 14.ª jornada da prova. Os nortenhos mantêm um ciclo positivo e pontuaram pela nona ronda consecutiva.

Maracás (23 minutos), Madson (25), André Luis (84), Kodisang (89) e Matheus (90+2) apontaram os tentos dos locais, enquanto Jasper (40) e Filipe Relvas (74) faturaram para os forasteiros, que ainda recuperam de 0-2 para 2-2.



Na classificação, o conjunto de Rui Borges passou a somar 25 pontos, apenas menos um do que o Vitória de Guimarães, quinto, enquanto o Portimonense, que somou o terceiro jogo sem ganhar, manteve-se com 15, caindo no 12.º posto.