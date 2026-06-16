Mundial 2026. França - Senegal

Esta terça-feira entra em campo a França, campeã mundial em 2018 e 'vice' em 2022, frente a um Senegal, na sua terceira participação consecutiva, num embate que reedita, em East Rutherford, o jogo de abertura de 2002. Um jogo que pode acompanhar na sua televisão pública RTP.

Há 24 anos, o Senegal ‘escandalizou’, ao vencer os então campeões mundiais em título por 1-0, graças a um golo de Papa Bouba Diop, aos 30 minutos, em Seul. A França acabou o Grupo A no último lugar e despediu-se prematuramente da prova.





A atual formação de Didier Deschamps, liderada por Kylian Mbappé, é uma das favoritas. Mas num campeonato mundial as surpresas são diárias e por vezes, os menos previsíveis surpreendem gigantes (Espanha-Cabo Verde).





O Mundial de futebol de 2026 começou na quinta-feira e prolonga-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.