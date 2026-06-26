Mundial 2026. Japão - Suécia

O encontro da terceira e última jornada do Grupo F foi quase sempre igualado, até no resultado, já que Daizen Maeda, ex-jogador do Marítimo, adiantou os nipónicos aos 56 minutos, e Anthony Elanga respondeu para os europeus aos 62.



Como os Países Baixos venceram a Tunísia (3-1), a formação asiática terminou no segundo lugar do agrupamento, mas terá ficado menos feliz do que os nórdicos, que passam como um dos oito melhores terceiros, já que o ‘prémio’ é um jogo com o Brasil.



Em relação à segunda jornada, ambas as seleções apresentaram três novidades: Seko, Saguwara e Maeda substituíram Tomiyasu, Sano e Itoe, no Japão, e Zetterström, Stroud e Elanga entraram para os lugares de Nordfeldt, Karlström e Nygren, nos suecos.



Com as duas seleções ‘cómodas’ com o empate, o encontro começou a um nível pausado e assim se manteve por quase toda a primeira metade, sendo exceção a parte final.



Aos 45 minutos, Nakamura, solicitado por Maeda, obrigou Zetterström a grande defesa para canto, junto ao poste esquerdo, com resposta de Gÿokeres, num remate intercetado, aos 45+3.



O segundo tempo começou com as equipas com outra vontade, nomeadamente os nipónicos, que ameaçaram por Tanaka, aos 48 minutos, e chegaram mesmo à vantagem aos 56, por Daizen Maeda, após tabela de Ueda com Doan.



A resposta dos escandinavos não demorou, no entanto, muito tempo, pois, aos 62 minutos, Elanga fletiu da direita para o meio e, ainda de fora da área, rematou cruzado, junto ao poste direito, com Suzuki a hesitar e a não chegar à bola.



O jogo só voltou a ter emoção na parte final, quando Ogawa chegou atrasado a um centro da direita, aos 83 minutos, seguindo-se, do outro lado, uma iniciativa de Elanga, aos 90+3, e um cabeceamento de Isak à barra, aos 90+4.

