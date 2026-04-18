Nacional vence Alverca e despromove AVS

No Funchal, o avançado venezuelano Jesús Ramirez marcou aos 67 minutos o único golo da partida, assegurando três importantes pontos na luta pela manutenção.



Com este triunfo, o Nacional, que vinha de uma derrota, passa a somar 28, no 13.º posto, enquanto o Alverca segue em 10.º, com 35.



Com os pontos somados pelos insulares, o AVS viu confirmada a descida à II Liga, uma vez que segue em 18.º e último com apenas 13 pontos, a 12 do Casa Pia, que é 16.º, posição do play-off de manutenção, com menos dois jogos, e que tem vantagem no confronto direto.



Mesmo na hipótese de um desempate a três a envolver o Tondela, 17.º, com 21, os avenses ficariam sempre com desvantagem em relação aos lisboetas, o que os deixa matematicamente sem hipótese de continuar no escalão máximo, duas épocas depois de terem subido.



