Noites árabes no mundial. Adeptos enchem ruas de Doha em ambiente festivo

Os adeptos dos países de cultura árabe têm vivido o Mundial de Futebol no Catar com enorme entusiasmo. À noite, o principal mercado de Doha fica cheio de grupos que cantam e dançam para apoiar as várias seleções, como nos contam os enviados da RTP João Miguel Nunes e David Freitas.