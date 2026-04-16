Nottingham Forest bate FC Porto e avança para as meias-finais

A equipa inglesa entrou determinada em aproveitar o fator casa e chegou cedo à vantagem. Logo aos 12 minutos, Morgan Gibbs-White marcou o único golo da partida, aproveitando uma oportunidade dentro da área para colocar o Forest em posição confortável na eliminatória.



Antes, o FC Porto viu a tarefa complicar-se com uma expulsão precoce de Jan Bednarek, aos 8 minutos, que obrigou a equipa portuguesa a jogar grande parte do encontro em inferioridade numérica. Apesar das dificuldades, os dragões ainda tentaram reagir e criaram algum perigo na segunda parte, mas faltou eficácia na finalização.



Do lado do Nottingham Forest, a equipa mostrou organização defensiva, conseguindo controlar o ritmo do jogo e segurar a vantagem até ao apito final. A vitória confirma a boa campanha europeia do clube, que continua a surpreender na competição.



Com este resultado, o FC Porto despede-se da Liga Europa nos quartos de final, enquanto o Nottingham Forest segue para as meias-finais, onde irá defrontar o Aston Villa, mantendo vivo o sonho de conquistar um título europeu.





