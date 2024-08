Paris2024. Regatas canceladas por falta de vento

As regatas 9 e 10, as últimas da qualificação, acabaram por ser canceladas pela falta de vento.



Apenas os 10 primeiros classificados garantiam presença na corrida das medalhas.



O velejador português terminou a qualificação num ingrato 11º posto.



Na classe ILCA 7 misto, as regatas 7 e 8 marcadas para esta terça-feira também foram canceladas.



Faltam duas corridas para o final da qualificação Diogo Costa e Carolina João estão no sétimo lugar e por isso em zona de apuramento para a regata das medalhas.