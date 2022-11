A Polónia e Argentina vão protagonizar um duelo intenso na luta pelo primeiro lugar do Grupo C. Um tira-teimas que vai colocar frente a frente Lewandowski e Lionel Messi. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1 Mundial.