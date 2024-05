Portimonense bate o Farense e vai disputar o play-off de manutenção

O Portimonense venceu hoje um dérbi em casa do Farense (3-1) pela primeira vez na I Liga de futebol, mas não evitou o play-off de manutenção, num jogo da 34.ª última jornada com final inglório para os forasteiros. Quando o Portimonense celebrava o terceiro golo, por Lucas Ventura, no sétimo minuto de descontos, e a possibilidade de se manter na elite, um ‘balde de água fria’ chegava do Estádio do Bessa, no Porto, com o tardio 2-2 dos ‘axadrezados’, celebrado pelos adeptos do Farense, a acentuar a rivalidade entre os dois emblemas vizinhos. Antes, Hildeberto Pereira, aos 11 minutos, e Carlinhos, aos 32, tinham assinado os dois primeiros golos do Portimonense, com resposta de Cristian Ponde, aos 55.

Veja o resumo do triunfo do Portimonense em Faro: