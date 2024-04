Portimonense e Sporting de Braga fecham esta segunda-feira a jornada 27 da Liga portuguesa de futebol. A equipa de Artur Jorge tenta capitalizar a derrota do FC Porto no Estoril e ficar a dois pontos da equipa de Sérgio Conceição na luta pelo terceiro lugar. O Portimonense tenta garantir mais três pontos para fugir aos lugares de despromoção. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.