Com transmissão em direto na RTP, Portugal faz hoje em Oeiras o seu penúltimo teste para o Campeonato do Mundo, num jogo particular contra o Chile, Seleção que falhou o qualificação para o torneio, ‘vergada’ pela pior campanha de sempre no apuramento sul-americano.
Desporto
Portugal - Chile
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Portugal volta a encontrar o Chile quase uma década depois de os sul-americanos terem afastado a seleção lusa da final da Taça das Confederações, naquela que foi a última edição da prova.
No Estádio Nacional, em Oeiras, ainda sem os quatro bicampeões europeus (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) e o médio Matheus Nunes, com problemas físicos, a Seleção nacional recebe uma formação chilena que falhou a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e de forma ‘estrondosa’, ao ficar no último lugar, com apenas 11 pontos, face a duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas.
O duelo com o Chile servirá sobretudo para Martínez preparar a equipa para o duelo sul-americano que terá com a Colômbia no Mundial2026, naquele que promete ser o adversário mais complicado da equipa das ‘quinas’ na fase de grupos.
Confira o onze português escalado para o pontapé de saída:
Portugal
José Sá;
Nelson Semedo, Ruben Dias, Renato Veiga, João Cancelo;
Samu, Bernardo Silva, Bruno Fernandes;
Francisco Conceição, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo
Suplentes
Nelson Semedo, Ruben Dias, Renato Veiga, João Cancelo;
Samu, Bernardo Silva, Bruno Fernandes;
Francisco Conceição, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo
Suplentes
Diogo Costa, Rui Silva, Gonçalo Inácio, Tomás Araújo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, João Félix, Trincão, Pedro Neto, Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos
Chile
Vigouroux; Maripán, Iván Román, Faúndez, Gabriel Suazo;
Loyola, Vicente Pizarro, Agustín Arce;
Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio e Gonzalo Tapia
Suplentes:
Suplentes:
Gillier, Mella, Kuscevic, Echeverría, Garguez, Ulloa, Lichnovsky, Sepúlveda, Méndez, Reichmuth, Saavedra, Altamirano, Ogaz, Millán, Morales, Montes, Cepeda, Chandía, Brereton e Aravena
No Estádio Nacional, em Oeiras, ainda sem os quatro bicampeões europeus (Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos) e o médio Matheus Nunes, com problemas físicos, a Seleção nacional recebe uma formação chilena que falhou a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo e de forma ‘estrondosa’, ao ficar no último lugar, com apenas 11 pontos, face a duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas.
O duelo com o Chile servirá sobretudo para Martínez preparar a equipa para o duelo sul-americano que terá com a Colômbia no Mundial2026, naquele que promete ser o adversário mais complicado da equipa das ‘quinas’ na fase de grupos.