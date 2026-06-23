Portugal despacha Uzbequistão com mão cheia

Com dois golos de Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais consecutivos, Portugal goleou o Uzbequistão, por 5-0, em jogo da segunda jornada do Grupo K, em Houston, Texas, e deu passo importante rumo à fase a eliminar.

Depois do empate 1-1 diante da República Democrática do Congo na estreia, Portugal garantiu o triunfo com um `bis` de Cristiano Ronaldo (06 e 39 minutos) - que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis Mundiais e o melhor marcador luso em fases finais da competição, com 10 golos -, um golo de Nuno Mendes (17), um autogolo do guarda-redes Abduvohid Nematov (60) e um tento de Rafael Leão (87).



A equipa das `quinas` soma quatro pontos, mais um do que a Colômbia, que a partir das 03:00 (hora em Lisboa) de quarta-feira defronta os congoleses, terceiros, com um, enquanto os uzbeques seguem em último, sem qualquer ponto.