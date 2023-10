Portugal goleia na Bósnia e garante a oitava vitória consecutiva

Já com a qualificação nas mãos, Portugal teve, em Zenica, muito mérito em tornar o jogo muito fácil dentro das quatro linhas. Com Gonçalo Inácio, Danilo Pereira, Otávio e João Félix a titulares, aos 5 minutos, Cristiano Ronaldo transformou um penálti, aos 20' o internacional português bisou no 2-0. Bruno Fernandes ampliou para 3-0, Cancelo fez o 4-0 e João Félix concretizou o 5-0 do intervalo, altura em que ouviram-se assobios para a seleção da casa. No Estádio Bilino Polje, a segunda parte teve mais perigo para a área portuguesa. A Bósnia não efetuou nenhum remate à baliza defendida por Diogo Costa durante a primeira parte, mas na segunda aproximou-se com maior perigo, sem no entanto alcançar o golo. De assinalar neste jogo a estreia na seleção do jovem do Benfica, João Neves, que entrou nos instantes finais da partida. Após nova vitória, Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, e, tem ainda dois jogos por concluir na fase de qualificação. Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha. Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.