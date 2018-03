A seleção portuguesa sub-21 entra esta sexta-feira em campo para defrontar a congénere do Liechtenstein, em jogo de apuramento para o Europeu da categoria no próximo ano. Rui Jorge espera uma melhor exibição da sua equipa com a pretensão de acercar-se dos primeiros lugares do grupo H. A equipa portuguesa está no terceiro lugar, atrás da Roménia e Bósnia Herzegovina e conta com menos duas partidas disputadas. O jogo tem início às 17h45, no Estádio João Cardoso, em Tondela. Siga as incidências da partida no site da RTP, nesta que é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.