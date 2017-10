Portugal enfrenta esta terça-feira o teste decisivo para alcançar o apuramento direto para o Mundial da Rússia, a ser disputado no próximo ano. Depois de um périplo de oito triunfos consecutivos, após derrota na Suíça, a equipa portuguesa volta a defrontar o seu 'carrasco' nesta fase de apuramento e junta-se a um Estádio da Luz esgotado para conseguir chegar a mais três pontos e consequentemente ao Mundial da Rússia. A tarefa não se afigura fácil, com os helvéticos a precisarem apenas de um empate para ficar no primeiro lugar do Grupo B e com um grupo de jogadores altamente experientes nas grandes competições da UEFA e da FIFA, tal como acontece com Stephan Lichtsteiner, Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências no site de desporto, onde poderá ver a transmissão em direto na RTP1 e ouvir o relato da Antena 1. Esta é uma parceria com o site Zerozero.pt.