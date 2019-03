Portugal entra esta sexta-feira em campo para defrontar a Ucrânia em partida que inicia a fase de apuramento para o Euro 2020. Fernando Santos já conta com Cristiano Ronaldo na equipa principal das quinas e pode contar também os préstimos de estreantes como é o caso de Dyego Sousa, João Félix ou Diogo Jota. O Estádio da Luz vai ser o anfitrião dos primeiros dois jogos do apuramento (jogo com a Sérvia será na segunda-feira) e deverá estar cheio para a apoiar a seleção na defesa do título europeu conquistado em 2016. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidência dos jogo no site da RTP, ver o jogo em direto no canal 1 da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1.