Qualificação Euro2024. Portugal - Bósnia

Portugal procura este sábado fugir na liderança do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol na receção à Bósnia-Herzegovina, no que será o primeiro teste a 'doer' para o novo selecionador Robert Martínez.

Portugal procura hoje fugir na liderança do Grupo J de apuramento para o Euro2024 de futebol na receção à Bósnia-Herzegovina, no que será o primeiro teste a ‘doer’ para o novo selecionador Robert Martínez.



Após os esperados triunfos expressivos sobre Liechtenstein (4-0), no Estádio José Alvalade, e no Luxemburgo (6-0), a seleção nacional recebe novamente em Lisboa, no Estádio da Luz, um adversário direto para luta pela qualificação, mas que no passado nunca bateu a equipa das ‘quinas’.



Historicamente, em quatro encontros, Portugal venceu três e empatou apenas um e, em solo nacional, somou dois triunfos, em 2009 apenas por 1-0, e em 2011, por 6-2, ambos realizados na Luz, palco do jogo de hoje.



Na sexta-feira, no último treino antes do embate com os bósnios, Martínez contou com um grupo já reduzido a 25 jogadores devido à dispensa do avançado Gonçalo Ramos, que abandonou os trabalhos devido a um problema na coxa direita, problema que também impede o jogador do Benfica viajar mais tarde para a Islândia.



Certo é o regresso de Diogo Costa à baliza portuguesa, em detrimento de Rui Patrício, após o selecionador nacional ter anunciado em conferência de imprensa que o guarda-redes é o ‘n.º1’ de Portugal.



A Bósnia-Herzegovina, que nunca esteve numa fase final de um Europeu (esteve no Mundial2014 no Brasil) e que recentemente garantiu a subida à Liga A da Liga das Nações, tem como selecionador Faruk Hadzibegic e o avançado Edin Dzeko (37 anos) e o médio Pjanic (33) são os nomes mais sonantes da equipa.





Portugal lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia-Herzegovina e Islândia, ambos com três.







Já o Luxemburgo subiu provisoriamente ao terceiro lugar do Grupo J, com quatro pontos, a dois do líder Portugal.

O encontro entre Portugal e Bósnia-Herzegovina tem início agendado para as 19:45 e arbitragem do italiano Davide Massa.





Euro2024: Portugal – Bósnia-Herzegovina (equipas oficiais)

Constituição oficial das seleções de Portugal e Bósnia-Herzegovina, que hoje se defrontam às 19:45 no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da terceira jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024 de futebol:







- Portugal:



22. Diogo Costa



14. António Silva



4. Rúben Dias



13. Danilo Pereira



20. João Cancelo



5. Raphaël Guerreiro



6. João Palhinha



8. Bruno Fernandes



10. Bernardo Silva



11. João Félix



7. Cristiano Ronaldo (capitão)



Suplentes:



1. Rui Patrício



12. José Sá



2. Nélson Semedo



19. Diogo Dalot



3. Pepe



16. Gonçalo Inácio



18. Rúben Neves



23. Vitinha



15. Otávio



9. Ricardo Horta



17. Rafael Leão



21. Diogo Jota



Selecionador: Roberto Martínez.



Fora dos 23:



Toti Gomes



Renato Sanches







- Bósnia-Herzegovina:



12. Sehic



16. Ahmedhodzic



6. Sanicanin



5. Kolasinac



3. Barisic



13. Cimirot



21. Dedic



18. Hadziahmetovic



20. Stevanovic



10. Pjanic



11. Dzeko (capitão)



Suplentes:



1. Vasilj



22. Piric



4. Gazibegovic



2. Milicevic



14. Tahirovic



8. Prcic



19. Varesanovic



7. Menalo



23. Hamulic



9. Prevljak



15. Bilbija



17. Kodro



Selecionador: Faruk Hadzibegic.







Árbitro: Davide Massa (Itália).



Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.