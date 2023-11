Reviravolta "arsenalista" com goleada

Aos 10 minutos, os "arsenalistas" viram-se de novo numa situação de desvantagem devido ao golo dos algarvios marcado por Pedrão. O empate chegou nos primeiros minutos da segunda parte, com Ricardo Horta a festejar. A "cambalhota" no marcador surgiu num penálti transformado por Al Musrati. Perto dos 60 minutos, Álvaro Djaló concretizou o 3-1. Aos 83', novo penálti e Simon Banza amplia para 4-1. O mesmo Simon Banza fez o 5-1 pouco depois e o 6-1 em cima dos noventa. O SC Braga soma agora 20 pontos e está no 4.º lugar. O Portimonense é 10.º da tabela, com 11 pontos.