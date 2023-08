Rio Ave 2-0 Chaves

O Rio Ave recebeu e bateu o Desportivo de Chaves por 2-0, em jogo da primeira jornada da I Liga.

Leonardo Ruiz, aos 64 minutos, de grande penalidade, e Zé Manuel, aos 90+8, marcaram os golos da partida, sendo que os transmontanos jogaram com menos um elemento desde os 14 minutos, depois de Bruno Langa ver dois cartões amarelos em poucos segundos.



A formação de Vila do Conde, que não entrava a vencer num campeonato desde 2017/18, junta-se a Gil Vicente, Casa Pia, Sporting e Famalicão, todos com três pontos somados nesta primeira ronda da competição.