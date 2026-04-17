Rio Ave - Aves

O AVS pode tornar-se a primeira equipa a ser despromovida à segunda divisão do futebol português, se perder no estádio do Rio Ave, no jogo de abertura da 30.ª jornada.



Os avenses, que ocupam o 18.º lugar, conquistaram apenas 12 pontos e, se não somarem mais nenhum em Vila do Conde, ficam impossibilitados de alcançar o Casa Pia no 16.º (destinado ao play-off de manutenção na I Liga), uma vez que se manterão a 13 pontos dos casapianos, quando estarão apenas 12 em disputa nas últimas quatro rondas.

