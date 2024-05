O Benfica vai esta sexta-feira a Vila do Conde terminar o campeonato. Depois de garantido o segundo lugar, atrás do campeão Sporting, a equipa de Roger Schmidt quer terminar a época com uma vitória frente a um Rio Ave que tem a manutenção assegurada. A partida tem início às 20h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.