Rio Ave e Estrela da Amadora empatam com golos nos últimos 10 minutos

O Rio Ave e o Estrela da Amadora empataram 1-1, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, decidido por golos marcados nos últimos 10 minutos. Aderllan colocou os vila-condenses em vantagem, aos 81 minutos, num golo validado pelo videoárbitro, mas Josué empatou aos 86, com um golo na própria baliza. O Estrela da Amadora, que vinha de duas derrotas, subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com 12 pontos, enquanto o Rio Ave, que somou o terceiro jogo sem perder pela primeira vez esta temporada, é 16.º, com 10.

Veja aqui o resumo da partida: