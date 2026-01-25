O Nacional subiu para uma zona mais tranquila da I Liga ao receber e bater no Funchal o Rio Ave por 4-0, em jogo da 19.ª jornada da prova.
Rio Ave goleado na Madeira
Os insulares, que já estavam há quatro jogos sem vencer para a Liga, chegaram ao intervalo já em vantagem, após o golo de Veron, aos 34 minutos, tendo Jesus Ramirez (46), Léo Santos (72) e Witi (90) anotado os restantes tentos, perante um Rio Ave que somou a segunda derrota consecutiva.
Com este triunfo, o Nacional subiu ao 11.º lugar, com 20 pontos, os mesmos do Rio Ave, que baixou ao 12.º ugar.