Rio Ave - Sporting

pulse-iconDireto

Rio Ave - Sporting

O Sporting procura, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, somar a terceira vitória seguida na I Liga de futebol e saltar provisoriamente para a liderança, no arranque da quarta jornada.

Foto: LPFP

Depois dos triunfos caseiros sobre Vitória de Guimarães (3-2) e Alverca (3-1), os 'leões' podem passar a noite no topo do campeonato caso vençam o Rio Ave, equipa que arrancou a competição com duas derrotas, uma delas precisamente em casa perante o FC Porto (1-0), mas que vem de um moralizador triunfo (2-0) no Estoril.

Estatísticas

Relato de Carlos Rui Abreu com comentários de Luís Cristóvão e reportagem de Paulo Vidal.