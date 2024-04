Rio Ave vence Gil Vicente e regressa às vitórias seis jogos depois

O Rio Ave voltou sábado às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa por 3-0 o Gil Vicente, que jogou a última meia hora do jogo da 28.ª jornada em inferioridade numérica. João Teixeira, aos 30 minutos, o ganês Aziz, aos 43, na conversão de uma grande penalidade, e Joga, aos 63, marcaram os golos dos vila-condenses, que somavam cinco empates seguidos e não venciam há seis jogos, frente aos minhotos, que ficaram reduzidos a 10, por expulsão do francês Toure, aos 61. O Rio Ave subiu provisoriamente ao 11.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Gil Vicente, que não venceu há seis jornadas e perdeu pela terceira vez consecutiva, ocupa o 13.º posto, com 28.

Veja o resumo do triunfo do Rio Ave sobre o Gil Vicente: