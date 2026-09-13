Santa Clara vence no terreno do Arouca

O Santa Clara foi domingo vencer a Arouca, por 2-1, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar, com 14 pontos.

Gonçalo Paciência, com o seu quinto golo na competição, e Djé Tavares, aos 22 e 36 minutos, deram vantagem aos açorianos, que ficaram reduzidos a 10 aos 84 por expulsão de Luiz Salles, enquanto os arouquenses reduziram, logo no início da segunda parte, por Ivan Barbero, aos 46.



Com este triunfo, os micaelenses, que ainda não perderam esta época, contam 14 pontos, mais um do que o Sporting, que hoje joga no terreno do Famalicão, enquanto o Arouca permanece no quinto lugar, com 10.