SC Braga arranca vitória sofrida frente ao Estoril

O Estoril esteve perto de surpreender na Pedreira e nunca deixou de procurar oportunidades de chegar à baliza de Bernardo Fontes. Ainda que sem deslumbrar e com algum desperdício à mistura, o SC Braga venceu com golo solitário de Jonas Wind aos 83 minutos, aproveitando a vantagem numérica sobre os 'canarinhos'.

A turma de Carlos Vicens escapou de uma escorregadela frente ao penúltimo classificado e regressou às vitórias após o desaire da última jornada.



O Estoril, que se mantém com os mesmos dois pontos com que entrava para a sexta jornada, ficou reduzido a dez jogadores aos 63 minutos, após expulsão de Ferro por falta sobre Pau Víctor, que lhe valeu o segundo amarelo.



Vinte minutos depois, Jonas Wind saltou do banco e marcou o golo que dita a história do jogo.



Para além dos três pontos conquistados nos minutos finais, os ‘arsenalistas’ têm outros motivos para sorrir. Ricardo Horta regressou aos relvados e jogou a última meia hora do SC Braga 1-0 Estoril, ele que tem estado afastado devido a lesão.

