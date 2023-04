SC Braga mantém perseguição aos dois primeiros

À passagem da meia-hora de jogo, Ricardo Horta colocou o SC Braga em vantagem (1-0). Os bracarenses marcaram de novo, pouco depois, mas havia fora de jogo no lance. Após o intervalo, ambas as equipas tentaram o golo. O empate chegou mesmo já ao minuto 85, por Navarro, mas a festa pertenceu aos "arsenalistas", pois o golo foi invalidado por fora de jogo. Foram 15 cêntímetros a fazer a diferença na jogada. O golo do SC Braga valeu, então 3 pontos, que assim fica a 2 pontos atrás do FC Porto (67) e a 6 do líder Benfica (71).