SC Braga perde com FC Union Berlin e cai para terceiro

A equipa minhota viu-se em desvantagem ao minuto 68, após a marcação de um penálti, com autoria de Robin Knoche. Nesta deslocação a contar para a fase de grupos da Liga Europa, o SC Braga teve a oportunidade de empatar, pouco depois, mas sem sucesso. O atual líder do campeonato alemão garantiu a vitória (1-0) e subiu ao segundo lugar da classificação, com nove pontos, e em troca com o Braga, que agora é terceiro do Grupo D, com sete, e que esta tarde complicou as contas do apuramento em Berlim. O Union Saint-Gilloise já está apurado para os oitavos de final num grupo em que o Malmö tem ainda zero. Na sexta e última jornada, o Sporting de Braga, para se apurar para o 'play-off' da Liga Europa, tem de vencer o Malmö e esperar por um deslize do Union Berlim em casa do Saint-Gilloise.