SC Braga perde mas segue no play-off da Liga Europa

Começou mal o Braga. Um autogolo de Serdar Saatci, aos 9 minutos, complicou ainda mais as contas dos minhotos, que tinham de vencer por dois em Nápoles. O Braga quase marcava um grande golo, não fosse o remate de Ricardo Horta ao centro superior da baliza ter tido uma grande defesa de Alex Meret. Aos 33', o 2-0 surgiu pela autoria de Victor Osimhen, que praticamente sentenciou a vida dos bracarenses na Champions. Na segunda parte, Bruma teve uma oportunidade perigosa para reduzir a desvantagem. Até final, o resultado estava definido neste Grupo C da Liga dos Campeões. A derrota dos alemães do Union Berlim na receção ao Real Madrid, por 3-2, permitiu ao Sporting de Braga apurar-se para o play-off de acesso aos oitavos de final da segunda competição da UEFA, na qualidade de terceiro no Grupo C.