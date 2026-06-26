Se três pontos forem suficientes para entrar no lote dos melhores terceiros classificados na fase de grupos, o Senegal estará em posição privilegiada para aproveitar essa oportunidade remota de apuramento, depois da goleada por 5-0 ao Iraque, que encerra hoje a sua participação no do Campeonato do Mundo.
Senegal goleia e anseia
Com os remates certeiros de Habib Diarra (quatro minutos), Ismaila Sarr (56), Pape Gueye (59 e 71), e Iliman Ndiaye (82), em Toronto, os senegaleses concluíram o grupo com três pontos e uma diferença positiva de dois golos, que lhes vale provisoriamente um lugar entre os oito melhores terceiros, enquanto os iraquianos foram quartos, sem pontos, tal como na primeira aparição no torneio, no México, em 1986.
O remate de Idrissa Gana Gueye a rasar o poste, após tabelar em Rebin Sulaka, aos três minutos, prenunciou o golo inaugural, no canto subsequente, que Lamine Camara cobrou para o ‘voo’ de Abdoulaye Seck a cabecear, antes do ligeiro desvio de Habib Diarra fazer a diferença.
A formação do Médio Oriente avançou no terreno, mas a reação desfez-se numa perda de bola de Sulaka, que se viu obrigado a derrubar Sadio Mané, quando se preparava para seguir isolado para a baliza, e foi expulso com cartão vermelho direto após recurso ao videoárbitro.
O conjunto da África Ocidental dispôs de mais espaço para se impor, mas limitou-se a ‘incomodar’ a defesa contrária em remates de longe de Sadio Mané, da Ismaila Sarr e de Ismail Jakobs, antes de recuperar a energia atacante na segunda parte.
Substituto de Ahmed Basil, guarda-redes que saiu ao intervalo após ser assistido duas vezes na primeira parte, Jalal Hasan negou o ‘bis’ a Habib Diarra, aos 54 minutos, mas nada pôde fazer quando Ismaila Sarr antecipou-se a Akam Hashim para o desvio certeiro após passe de Camara, aos 56.
Desamparado, o Iraque não teve sequer tempo para responder, já que o recém-entrado Pape Gueye enquadrou-se de longe passados três minutos, para um vistoso remate em arco ao ângulo superior direito, que projetou os senegaleses para a goleada, consumada em ‘potentes’ remates à entrada da área.
Jogo no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.
Senegal - Iraque, 5-0.
Ao intervalo: 1-0.
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1-0, Habib Diarra, 04 minutos.
2-0, Ismaila Sarr, 56.
3-0, Pape Gueye, 59.
4-0, Pape Gueye, 71.
5-0, Iliman Ndiaye, 82.
Equipas:
- Senegal: Mory Diaw, Krépin Diatta, Abdoulaye Seck (Pathé Ciss, 58), Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson, 56), Habib Diarra (Pape Gueye, 56), Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye, 56), Ismaila Sarr (Assane Diao, 81) e Sadio Mané.
Selecionador: Pape Thiaw.
- Iraque: Ahmed Basil (Jalal Hasan, 46), Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal (Kevin Yakob, 67), Amir Al Ammari, Ahmed Qasem (Munaf Younos, 16), Ali Al Hamadi (Ali Yousif, 57) e Ali Jasim (Ahmed Maknazi, 57).
Selecionador: Graham Arnold.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Abdoulaye Seck (18), Amir Al Ammari (75), Pape Gueye (81) e Merchas Doski (90). Cartão vermelho direto para Rebin Sulaka (13).
Assistência: 43.036 espectadores.