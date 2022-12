Sérvia - Suíça, Mundial2022 em direto

A Suíça qualificou-se esta noite para os oitavos de final do Mundial de futebol de 2022, marcando encontro com Portugal, ao vencer por 3-2 a Sérvia, eliminada juntamente com os Camarões, que venceram o Brasil (1-0). Na terceira jornada do Grupo F, Xherdan Shaqiri, aos 20 minutos, Breel Embolo, aos 44, e Remo Freuler, aos 48, apontaram os tentos dos helvéticos, enquanto Aleksandar Mitrovic, aos 26, Dusan Vlahovic, aos 35, marcaram para os sérvios. Na classificação, o Brasil totalizou sete pontos, contra seis dos helvéticos, quatro dos camaroneses e um dos sérvios. Nos oitavos de final, Suíça e Portugal defrontam-se na terça-feira, pelas 19:00 (em Lisboa), em Lusail, enquanto o Brasil defronta na véspera, no mesmo horário, a Coreia do Sul, que hoje bateu a seleção lusa por 2-1.