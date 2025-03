Um golo apontado por Gabriel Martínez aos 70 minutos deu a vitória ao Sporting de Braga no reduto do Farense, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

Com este triunfo, o Sporting de Braga está em terceiro lugar, com 53 pontos, mais três do que o FC Porto, que recebe ainda hoje o AVS, enquanto o Farense está no 17.º e penúltimo lugar, com apenas 17, em zona de descida.