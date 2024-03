Sp. Braga cola-se aos `dragões`

O Sporting de Braga venceu o Estrela da Amadora por 3-0 e alcançou o FC Porto no terceiro lugar do campeonato, um dia antes de os dragões receberem o Benfica no jogo grande da 24.ª jornada.

Depois de um nulo ao intervalo, os 'arsenalistas', que somaram o terceiro triunfo consecutivo, desfizeram a igualdade na segunda parte, com golos de Simon Banza, aos 57, na conversão de uma grande penalidade, tento que o deixa na liderança dos melhores marcadores, com 18 tentos, Bruma, aos 84, e Roger, aos 90+3, frente a um Estrela que já vai em três jogos sem vitórias.



Com este triunfo, o Sporting de Braga manteve o quarto posto, agora com 49 pontos, os mesmos que conta o FC Porto, terceiro, mas com menos um jogo, enquanto o Estrela continua na zona perigosa da tabela, sendo 15.º, com 22 pontos.







Veja o resumo do jogo.