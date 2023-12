Sporting cai em Guimarães

Dois golos a fechar a primeira parte. Primeiro, Gonçalo Inácio a rematar, aos 41', para o 0-1 no marcador. Depois o empate por Tiago Silva, na marcação de um penálti. já com 7 minutos de desconto. Após o intervalo, vida difícil para o atual líder da Liga. O Vitória viria a colocar-se em posição de vantagem, aos 73 minutos, com um golo de André Silva, que efetuou uma recarga e concluiu com um remate certeiro para os vitorianos. Cinco minutos depois, novo empate (2-2), Nuno Santos foi o marcador. Pouco depois, vibraram as bancadas vitorianas, Dani Silva fez o 3-2 quando ainda faltavam 10 minutos para se jogar. Com este resultado, o Sporting mantém os 31 pontos e lidera, embora possa ver o FC Porto vencer e somar os mesmos 31 pontos. O Vitória é 5.º e tem 25 pontos.