Sporting campeão ao fim de 19 anos

O Sporting bateu o Boavista por 1-0 em Alvalade e tornou-se campeão nacional. Há 19 anos que os adeptos não celebravam este título. Espera-se uma noite agitada por Lisboa e as autoridades estão nas ruas em peso para garantir a segurança do festejo, que acontece numa altura de pandemia.





23h17 – Inácio vê em Amorim "a grande figura" do `milagre`



O treinador Rúben Amorim é o "responsável-mor" pelo 19.º título de campeão nacional de futebol conquistado hoje pelo Sporting, vincou Augusto Inácio, que orientou os `leões` rumo ao antepenúltimo cetro, celebrado em 1999/00.



"Acho que é a grande figura do futebol do Sporting. Conseguiu fazer este `milagre` de o clube ter sido campeão ao fim de 19 anos, quando, no início, não se esperava tanto da equipa em termos classificativos. Depois, os jogadores, que souberam interpretar bem as suas ideias", apontou à agência Lusa o ex-jogador, treinador e dirigente dos lisboetas.



"Compreendo aquilo que o Rúben como treinador teve de dizer, porque também passei por isso e sei a forma como, de fora para dentro, querem que as coisas sejam diferentes. Agora, quem está lá dentro sabe perfeitamente bem, e bastou o Sporting ter três empates para as pessoas começarem logo a pensar se íamos mesmo ser campeões", enquadrou.



"Desde que o Sporting empatou no Dragão [0-0, à 21.ª jornada] e continuou com 10 pontos de avanço, para mim era campeão, embora isso fosse o Augusto Inácio adepto a falar. A equipa é jovem, mas tem muita gente batida e com experiência. O tipo de comportamento e a união que tiveram neste trajeto foi uma coisa fantástica", enalteceu.







23h13 – "Tenho um orgulho imenso nesta equipa", diz Rúben Amorim



O treinador do Sporting, Ruben Amorim, atribui total mérito aos jogadores na conquista do campeonato português de futebol pelos `leões`, uma conquista que põe fim a 19 anos de jejum.



"Este campeonato é mérito de toda a gente, mas principalmente dos jogadores, que são os principais obreiros desta conquista. Estou orgulhoso dos jogadores e obrigado a todos eles", disse o treinador leonino em declarações após a vitória por 1-0 frente ao Boavista, em jogo da 32.ª jornada da liga portuguesa.



O treinador, que chegou a Alvalade na última época, recordou as críticas de que a equipa foi alvo quando foi eliminada da Liga Europa, logo no início da época, e elogiou o caráter dos jogadores para ultrapassar os momentos mais difíceis.



"Tudo o que disseram dos jogadores foi a nossa força. Fomos muito criticados, mas aproveitamos isso para trabalhar. Somos uma grande família e acho que este campeonato foi feito à medida deste grupo. Encaixamos as críticas, não nos escondemos e por isso tenho um orgulho imenso no caráter desta equipa", confessou Rúben Amorim.



Sobre os sentimentos no dia de hoje, o técnico admitiu que sentiu a pressão, mas que agora é tempo de festejar e preparar os próximos jogos.



"Hoje é o dia dos sportinguistas: usem, abusem e festejem. Hoje vou dormir bem, mais descansado, mas amanhã preparar já o jogo com o Benfica, porque queremos continuar a vencer", terminou o treinador.







23h02 – Sporting lutou com armas diferentes de Benfica e Porto





22h54 – Sporting. O rigor do "leão" renascido



Um guarda-redes seguro, uma defesa robusta e confiante, um meio-campo sólido e um ataque diversificado e "matador". Sem por vezes encantar, este "leão" soube estar coeso nas quatro linhas, gerir a ambição e valer-se do encanto individual de cada um dos seus jogadores jovens e habilidosos.



São estas algumas das mais-valias de um Sporting que junta um misto de juventude e maturidade, sem ser uma equipa avassaladora em campo, mas que se baseia num grupo humilde e ambicioso, sempre acreditando até ao apito final de cada partida – foram mesmo os últimos minutos de muito jogos que permitiram a conquista deste 19.º título oficial de campeão nacional. Na parte final do campeonato, o líder, muito cedo sem compromissos europeus, não claudicou nos jogos decisivos e garantiu a conquista mais desejada em Portugal.



Os novos campeões nacionais Publicado por RTP Notícias em Terça-feira, 11 de maio de 2021

22h45 – O `Leão` é campeão depois de 19 anos de jejum



Decorria o ano de 2002 quando o Sporting festejou o seu 18.º campeonato. Lazlo Boloni comandava a equipa verde e branca e João Pinto e Mário Jardel eram as estrelas de um plantel que ainda contava com os préstimos de André Cruz, César Prates, Rui Bento, Pedro Barbosa, Paulo Bento, Marius Niculae e do estreante Ricardo Quaresma. No ainda estádio José Alvalade, o Sporting festejou um título que só voltaria a revalidar 19 anos depois.



O responsável: um técnico de 36 anos, com passagens pelo Casa Pia e equipa B do Sporting de Braga, campeão pelo Benfica enquanto jogador, e com um custo de dez milhões aos cofres dos Leões. Rúben Amorim apostou em algumas peças experientes e adicionou juventude a uma equipa que sempre manteve expectativas realistas e foi ganhando o campeonato jogo a jogo. Pedro Gonçalves foi peça fulcral mas o capitão Sebastián Coates liderou a comitiva leonina para a conquista de um título que escapava há quase 20 anos.







22h39 – Autocarro vai sair como previsto



O autocarro vai sair para a festa, como estava previsto, depois de a polícia ter ponderado não autorizar a saída devido aos confrontos entre adeptos e autoridades.







22h36 - Os festejos em Alvalade







22h23 - Polícia pondera saída de autocarro para festa depois de confrontos entre adeptos e autoridades





Adeptos do Sporting e elementos das forças de segurança entraram em confronto nas imediações do Estádio José Alvalade, quando decorria o jogo entre Sporting e Boavista.



Após várias horas de ambiente de festa com milhares de adeptos do Sporting, as forças de segurança avançaram perto da zona das instalações das claques leoninas.



Sporting campeão



Um golo de Paulinho aos 36 minutos valeu a conquista esta noite do tão desejado título, ao fim de 19 anos. Uma noite de festa marcada por confrontos no exterior do estádio entre a PSP e adeptos. Lá dentro, a festa tem lugar para consagrar os novos campeões nacionais de futebol.



Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os leões somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.



O Boavista continua em posição de play-off, no 16.º lugar, com 30 pontos, dois acima do primeiro lugar de despromoção, ocupado pelo Farense.