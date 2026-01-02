Sporting cede empate em Barcelos

O Sporting apresentou dificuldades no primeiro tempo, mas conseguiu inaugurar o marcador por Luis Suárez, aos 45 minutos, antes de o conjunto gilista responder com o golo tardio de Carlos Eduardo, aos 87, numa altura em que o bicampeão nacional jogava em inferioridade numérica, por expulsão direta de Gonçalo Inácio, aos 79.



O Gil Vicente mantém provisoriamente o quarto lugar, podendo perder a posição em caso de vitória do Sporting de Braga e concluiu a primeira metade do campeonato com 28 pontos, um recorde absoluto do clube no principal escalão.

Em linha de continuidade na escolha do 'onze', Rui Borges apenas trocou o lesionado Ricardo Mangas por Matheus Reis e Georgios Vagiannidis por Iván Fresneda face à expressiva vitória na receção ao Rio Ave por 4-0, realizada no passado domingo.

Por sua vez, o Gil Vicente já não contou com Pablo, como havia revelado César Peixoto na antevisão à partida, numa altura em que o principal marcador da equipa na presente temporada (10 golos) já assinou com os ingleses do West Ham, orientados pelo português Nuno Espírito Santo.

Após conseguirem o melhor arranque da sua história, os 'galos' procuravam dar resposta a uma série de seis jogos sem ganhar, enquanto os 'leões' deparavam-se com a obrigação de vencer para não permitir ao FC Porto a possibilidade de aumentar a vantagem no topo da classificação.Na primeira parte, o Gil Vicente conseguiu neutralizar o ataque do Sporting e, por isso, não houve praticamente nenhuma oportunidade de golo digna de registo até ao tento inaugural de Luis Suárez, em cima dos 45 minutos.Eduardo Quaresma fez um notável passe a 'rasgar', encontrando a movimentação diagonal do ponta de lança colombiano, que, pleno de eficácia, rematou isolado por entre as pernas do guarda-redes Andrew.O 15.º golo de Suárez na I Liga, que o isolou no topo da lista de melhores goleadores da competição, foi um momento de 'desbloqueio', com o jogo a 'partir-se' na metade complementar, o que permitiu algumas chances de golo para os dois lados.Ao minuto 53, Suárez esteve perto de 'bisar', a passe de Trincão, mas não conseguiu vencer o duelo na cara de Andrew, permitindo uma enorme defesa ao guardião.No minuto seguinte, o Gil Vicente respondeu com a sua melhor oportunidade até então, em cabeceamento de Tidjany Touré, a cruzamento de Zé Carlos, que, por sua vez, obrigou Rui Silva a uma intervenção de elevado grau de dificuldade.O jogo ganhou uma maior vivacidade com a expulsão direta de Gonçalo Inácio, que impediu a progressão de Gustavo Varela para receber a bola bombeada por Andrew, que permitiria ao avançado isolar-se, aos 79 minutos.A jogar com mais um elemento, o Gil Vicente exerceu uma pressão muito forte sobre o Sporting e chegou mesmo ao empate, por Carlos Eduardo, aos 87, com um cabeceamento na sequência do cruzamento preciso de Luís Esteves, de pé esquerdo.Em cima do minuto 90, Joelson poderia ter concretizado a reviravolta, mas Rui Silva, na 'mancha', impediu males maiores para os 'verde e brancos', num final de partida com emoções fortes até ao apito do árbitro Gustavo Correia.Em Barcelos, o golo do avançado brasileiro gilista surgiu aos 87 minutos, permitindo aos barcelenses evitar a derrota e somar o quinto empate seguido, enquanto os bicampeões nacionais, que se adiantaram em cima dos 45 minutos, através do colombiano Luis Suárez e viram Gonçalo Inácio expulso aos 79, podem se atrasar em relação ao comandante FC Porto, tendo visto interrompido um ciclo de três triunfos seguidos.