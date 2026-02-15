Sporting com vitória `suada` sobre Famalicão

Com o golo do médio, de 26 anos, aos 82 minutos, o Sporting soma agora 55 pontos, mantendo assim a vantagem de três para o Benfica, terceiro, que tinha vencido na sexta-feira o Santa Clara (2-1) e o atraso de quatro para o líder FC Porto.



Privado de Luis Suárez, que completou um conjunto de cinco cartões amarelos no empate (1-1) frente ao FC Porto, e do lesionado Ioannidis, o treinador Rui Borges apostou num ataque com um tridente composto por Luís Guilherme, Trincão e Maxi Araújo, no apoio a Pedro Gonçalves, que era o homem mais adiantado no arranque do encontro.



Depois de uma primeira iniciativa do Sporting, aos cinco minutos, em que Ibrahima Ba cortou um remate de fora da área de Morita, o defesa-central do Famalicão viria a introduzir a bola na baliza do Sporting, aos oito, mas, após intervenção do VAR, o árbitro portuense David Silva considerou que o senegalês fez falta sobre Maxi Araújo no início da jogada.



Embora Luís Guilherme fosse o jogador mais esclarecido e o principal dinamizador do ataque do Sporting, foi do lado oposto (esquerda) que saíram as melhores oportunidades de golo da primeira parte, com especial destaque para o remate de Ricardo Mangas, aos 30 minutos, que viu a bola bater no poste da baliza do Famalicão.



A equipa minhota voltou a ‘gelar’ Alvalade, aos 34 minutos, quando Gustavo Sá isolou Elisor, mas o francês, apenas com o guarda-redes Rui Silva pela frente, rematou ao lado.



Na resposta, Luis Guilherme obrigou o guarda-redes Cerevic a uma defesa apertada.



Até ao intervalo, o Sporting controlou o jogo, mas não foi capaz de materializar as ocasiões e o exemplo disso são o cabeceamento de Hjulmand, aos 42 minutos, e remate de Pedro Gonçalves, aos 45+5, jogador que, instantes antes, viu o quinto cartão amarelo da temporada e por isso não estará disponível para o jogo com o Moreirense, na próxima jornada.



Semelhante à primeira parte, na segunda, o Sporting manteve o controlo do jogo e da bola, situação que limitava as ações do Famalicão, mas ainda assim os ‘leões’ não conseguiam traduzir em golos as ocasiões ,muito por culpa de Carevic, guarda-redes que ‘roubou’ o golo a Trincão, aos 54 minutos.



A entrada de Geny Catamo, aos 62 minutos, para o lugar de Ricardo Mangas (Maxi Araújo recuou para lateral-esquerdo) não trouxe clarividência ao Sporting, cuja principal lacuna era a ausência de um ponta de lança. Situação ‘resolvida’ aos 76 minutos, com a entrada de Rafael Nel, que rendeu Fresneda.



Contudo, seria Daniel Bragança, que entrou em simultâneo com Rafael Nel, a desatar o nó, aos 82 minutos, com um cabeceamento na sequência de um pontapé de canto batido por Trincão.





O Famalicão voltou a subir as linhas e começou a correr atrás do prejuízo e para isso contribuiu a entrada de Marcos Peña e Roméo Beney, mas a reação foi demasiado tardia e não teve impacto no resultado.





c/Lusa