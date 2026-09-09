Sporting CP - Galatasaray

O Sporting inicia a Liga dos Campeões de futebol, com a receção ao tetracampeão turco Galatasaray, num encontro da primeira jornada da fase de liga, que promove o regresso de Rafael Leão ao estádio verde e branco.

A equipa comandada por Rui Borges, segunda classificada da I Liga, a dois pontos do FC Porto, que na terça-feira se estreou com um desaire na Champions, frente ao campeão inglês Manchester City (2-0), atravessa uma boa fase (quatro vitórias seguidas) na época e encara o emblema turco praticamente na máxima força, já que só os lesionados de longa data Nuno Santos e João Simões são opção.



Por outro lado, o tetracampeão turco está privado dos lesionados Victor Osimhen, a grande referência da equipa, e Mario Lemina, mas o extremo Rafael Leão, contratado ao AC Milan, estará, muito provavelmente, no onze, no regresso ao Estádio José Alvalade.

