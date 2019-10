O Sporting entra esta quinta-feira em campo para disputar a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. Silas vai estrear-se em competições europeus, no Estádio de Alvalade, frente ao LASK Linz, Áustria. O Sporting procura dar definitivamente um adeus À crise, tentando novo triunfo, agora na Europa. A equipa leonina ainda não tem pontos na Liga Europa, depois da derrota de há duas semanas, em Eindhoven, frente ao PSV, por 3-2. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.