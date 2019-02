O Sporting volta a ter novo teste de fogo este domingo no Estádio de Alvalade. Depois de três derrotas nos últimos quatro jogos, a equipa de Marcel Keizer recebe o Sporting de Braga, terceiro classificado da Liga Portuguesa. Os Leões tentam não se atrasar ainda mais na classificação e encurtar a distância para a equipa de Braga (sete pontos de diferença). Já a equipa de Abel tem uma boa oportunidade de subir ao segundo lugar do campeonato e manter-se a apenas dois pontos do líder do FC Porto. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato da Antena 1 em direto.