Sporting de Braga bate Farense e isola-se no quarto lugar da I Liga

O Sporting de Braga, que vinha de duas derrotas pesadas, venceu domingo em casa o Farense por 2-1 e isolou-se no quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, após a 22.ª jornada. Depois de João Moutinho falhar um penálti, aos 41 minutos, Simon Banza, aos 62, para o seu 15.º golo na prova, e o suplente Cher Ndour, aos 85, marcaram para o conjunto de Artur Jorge, enquanto, pelo meio, Belloumi faturou para os algarvios, aos 74. Os `arsenalistas`, que tinham perdido por 5-0 com o Sporting e por 4-2 com o Qarabag, somam 43 pontos, mais dois do que o Vitória de Guimarães, que empatou no sábado em Portimão (1-1), enquanto o `onze` de José Mota manteve-se com 26, caindo para o nono lugar.