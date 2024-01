O Sporting de Braga entra esta quarta-feira em campo para defrontar o Desportivo de Chaves. Depois de arrecadar a terceira Taça da Liga da sua história, a equipa de Artur Jorge recebe o último classificado. Moreno, treinador dos transmontanos, quer somar pontos para tentar sair da lanterna vermelha do campeonato. A partida tem início às 20h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.