Sporting de Braga goleia no acesso à Liga Europa

O Sporting de Braga garantiu presença na fase de liga da Liga Europa de futebol, ao golear em casa o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, por 5-1, em jogo da segunda mão do play-off. No Estádio Municipal de Braga, Gabri Martínez 'bisou', com golos aos 41 e 45+1 minutos, depois de Vítor Carvalho ter inaugurado o marcador, aos 12, e de Sandro Vidigal (77), e Pau Victor (82) também terem marcado. O Lincoln Red Imps, que há uma semana foi goleado na primeira mão por 4-0, jogada no Estádio Algarve, marcou aos 89 minutos, por intermédio de Kike Gomez. O Sporting de Braga, que se junta ao FC Porto na fase de liga da segunda prova europeia de clubes, cujo sorteio se realiza na sexta-feira, afastou o Levski Sofia e o Cluj nas duas rondas de qualificação que antecederam o play-off.