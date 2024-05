Sporting de recordes

Paulinho, aos 81 minutos, deu a vitória ao já campeão Sporting no terreno do Estoril Praia, num jogo marcado também por um novo máximo de pontuação dos leões no campeonato.

Depois de terem assegurado o 20.º título de campeão nacional na jornada anterior, os ‘leões’ só chegaram ao 28.º triunfo no campeonato com um golo do internacional português, que começou o jogo no banco de suplentes e entrou em campo na segunda parte.



O Sporting, que conseguiu a segunda vitória seguida e o 20.º jogo sem perder, soma 87 pontos - mais um do que o máximo 'leonino' alcançado com o segundo lugar em 2015/16, sob o comando de Jorge Jesus -, já inalcançáveis para o antecessor Benfica, que conta 76 e recebe o Arouca no domingo, enquanto o Estoril Praia, que entrou em campo com a permanência garantida, segue no 13.º posto, com 33 pontos.