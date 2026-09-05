Sporting ganhou e Suárez sorriu

Os 'verdes e brancos' impuseram-se com um golo em cada etapa, tendo chegado à vantagem aos 32 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Suárez, que já na segunda parte, aos 49, voltou a estar em evidência e assistiu Flávio Gonçalves para que este assinasse o segundo e último golo da partida.



O Sporting, que se mantém invicto na presente temporada, depressa se propôs a justificar o favoritismo que detinha à partida e assumiu o domínio do encontro, refletido numa primeira situação junto da baliza do Nacional ainda nos primeiros minutos.



Rodrigo Zalazar, com um remate a partir do exterior da área aos dez minutos, ‘tirou tinta’ ao poste direito dos insulares, que nesta partida se apresentaram com um treinador interino, Bruno Abreu, na transição entre a saída de João Gião, que havia sido demitido na semana anterior, e a chegada do novo técnico, Alexandre Santos.



O conjunto visitante conseguiu baixar o ritmo da partida e afastar os ‘leões’ da sua baliza com sucesso até aos 26 minutos, momento em que Geny Catamo procurou a meia distância, num remate cruzado, mas encontrou Renato Marin, que se opôs com uma vistosa defesa e voltou a destacar-se aos 30, perante Maxi Araújo.



Maxi encontraria, pouco depois, a solução para que o Sporting acionasse o marcador, tendo sido derrubado no interior da área por Léo Santos para uma grande penalidade convertida por Luís Suárez aos 32 minutos.



Após o golo marcado, no qual esboçou um sorriso – e fez questão de o apontar, com gestos - no momento da celebração, o colombiano quase voltou a finalizar com êxito aos 39, mas Marin voltou a apresentar-se em bom plano e manteve a distância entre os dois conjuntos na margem mínima ao intervalo.



Na segunda parte, o Sporting depressa ampliou o resultado, tendo necessitado de pouco mais de três minutos após o descanso para alcançar o segundo golo a partir de uma boa jogada coletiva conduzida em velocidade, com Suárez a escapar à defesa madeirense e a servir Flávio Gonçalves, que apareceu em zona frontal e com a baliza à mercê para o 2-0.



Com a vitória ‘no bolso’, o emblema de Alvalade geriu o tempo restante e continuou a ter, amiúde, boas aproximações à baliza contrária com duas finalizações do lateral Iván Fresneda, separadas por poucos instantes, aos 75 minutos, e outras duas de Ioannidis, aos 79 e 83, sendo que, nesta última, apenas uma grande defesa de Renato Martin para o travessão, evitou o terceiro golo sportinguista.



O triunfo permitiu ao Sporting recuperar o segundo lugar da I Liga, enquanto o Nacional contabilizou a terceira derrota consecutiva no campeonato, somando quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate nas duas primeiras jornadas da prova.





(Com Lusa)