Sporting goleia Estrela da Amadora

O Sporting venceu por 4-0 na receção ao Estrela da Amadora, na 12.ª jornada da I Liga, igualou provisoriamente o líder FC Porto e assegurou três pontos de vantagem sobre o Benfica, próximo adversário.

Luis Suárez chegou aos nove golos no campeonato ao ‘bisar’, aos 11 e 54 minutos, com os defesas Eduardo Quaresma, aos sete, e Ivan Fresneda, aos 25, a assinarem os restantes golos da quarta vitória seguida dos bicampeões, que aumentaram para oito os jogos sem perder.



O Sporting igualou provisoriamente os 31 pontos do líder FC Porto, que ainda hoje recebe o Estoril Praia, enquanto o Estrela da Amadora segue no 14.º lugar, com 11, ao voltar às derrotas, após dois jogos a pontuar.